لوكهيد مارتن تفوز بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة دفاعية للسعودية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الجمعة إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.

وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية. وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.

وفي سياق متصل قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن العاهل السعودي، الملك سلمان، وافق اليوم، على استضافة قوات أمريكية في المملكة لتعزيز الأمن في المنطقة.

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