الأرجنتين: الموت يغيّب المهندس المعماري الشهير سيزار بيلي

غيّب الموت المهندس المعماري الأرجنتيني الشهير سيزار بيلي عن عمر ناهر الـ 92 عاما. وأشرف بيلي خلال مسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات على تشييد عدد كبير من الأبراج والمراكز الثقافية والمسارح عبر أنحاء العالم، على غرار برج "إيبردرولا" في بيلباو في اسبانيا والمركز المالي الدولي في هونغ كونغ ومركز "وان وورلد" المالي في نيويورك بالولايات المتحدة، كما أشرف بيلي على الأشغال الخاصة بتوسيع متحف الفن المعاصر في نيويورك في العام 1984.

ويعتبر برجا "بيتروناس" في العاصمة الماليزية كوالالمبور من بين أشهر أعمال سيزار بيلي. ويوصف برجا "بيتروناس" بالتوأمين وهما يرتفعان على علوّ 452 متر، ومثلا أطول ناطحات سحاب في العالم عند تدشينهما من العام 1998 إلى غاية 2003.

ولد سيزار بيلي في العام 1926 في توكومان بالأرجنتين حيث ترعرع ودرس ثم غادر في العام 1952 إلى كونيتيكت بالولايات المتحدة بعد أن تحصل على منحة دراسية، وهناك شغل منصب عميد كلية الهندسة التابعة لجامعة يال من 1977 إلى 1984. وحصل بيلي على عشرات الجوائز والتكريمات بفضل إنجازاته.

وتعدّ "سايلزفورس ترانزيت سنتر" وهي محطة النقل الحضري بسان فرانسيسكو آخر الأعمال التي صممها سيزار بيلي وتتضمّن مساحات خضراء ومركزا تجاريا.

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