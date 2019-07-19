دون تعليق في أسبوع: احتفالات في فرنسا واعمال صيانة لنوتردام واحياء لمهمة أبولو

احتفلت فرنسا بعيدها الوطني الأحد الماضي يوم 14 تموز يوليو بإطلاق الألعاب النارية عند برج إيفل في سماء العاصمة باريس، واستمر العرض 30 دقيقة وهو يحيي حادثة اقتحام الباستيل التي تمثل رمز السلطة الحاكمة وسط باريس، وكان سقوطها يمثل شرارة انطلاق الثورة الفرنسية.

وعلى ساحل لاغونا في كاليفورنيا أحاطت اسراب من الدلافين بمركب بحري، وقدر تشوك بترسن الذي صور المشهد اعداد الدلافين بنحو 100 دلفين، وهي تبدو سعيدة على حد قوله ومفعمة بالحيوية.

وفي فرنسا زار وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر موقع كنيسة نوتردام التي احترق سقفها قبل ثلاثة أشهر، وذلك لمراقبة الجهود المبذولة من أجل التجديد والصيانة. ومازال عمال البناء يعملون على تأمين هياكل الكنيسة قبل بدء أي عملية بناء.

وفي ماريلاند قالت الشرطة إن طيارا شابا أقلع من ريدفيل، اضطر للهبوط في البحر بسبب مشاكل على مستوى المحرك، وكان الطيار على بعد حوالي ميل من مياه الساحل حيث لم تكن المياه عميقة.

وبالقرب من فيرونا الإيطالية رسم الفنان الإيطالي داريو غامبارين صورة رائد الفضاء نيل أرمسترونغ وسط سنابل القمح، وذلك في الذكرى 50 لمهمة أبولو 11 إلى القمر.