بنما تسحب ترخيص الناقلة رياح التي قطرت لإيران وتتهمها بارتكاب مخالفات

قالت هيئة الملاحة البحرية في بنما يوم السبت إنها بدأت عملية سحب تسجيل ناقلة النفط إم.تي رياح التي جرى قطرها إلى إيران بعد اختفائها من خرائط تعقب السفن في مضيق هرمز يوم 14 يوليو تموز.

وذكرت الهيئة في بيان أن السلطات بدأت عملية سحب العلم يوم الجمعة بعدما خلص تحقيق إلى أن الناقلة "انتهكت عمداً القواعد الدولية" لعدم إبلاغها عن أي موقف غير معتاد.

وأضافت الهيئة في البيان "نندد تماماً باستخدام سفن ترفع علم بنما في أنشطة غير قانونية".

وسحبت بنما، التي تملك أكبر أسطول شحن في العالم، تسجيل عشرات السفن في الآونة الأخيرة بعضها كانت تديرها إيران.

ولم يتضح بعد أي بلد أو شركة تملك وتدير الناقلة.

ويأتي التطور الأخير بعد احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا. وقالت بنما إنها رفعت تلك الناقلة من سجلاتها في 29 مايو أيار.

ووصف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الإجراء البريطاني بأنه "قرصنة" وهددت إيران بالرد.

وأعلنت إيران مؤخراً أنها قطرت سفينة إلى مياهها من مضيق هرمز بعدما بعثت بنداء استغاثة. ورغم عدم كشف طهران عن اسم الناقلة إلا أن رياح هي السفينة الوحيدة التي يبدو مسارها المسجل متطابقا مع ذلك الوصف.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يتأكدوا مما إذا كانت إيران احتجزت الناقلة أم أنقذتها بعدما واجهت مشكلات فنية كما تؤكد طهران وهو ما يشير إلى غموض في وقت يزداد فيه التوتر بالخليج.

وكانت الهيئة البنمية قالت في وقت سابق من يوليو تموز إنها ستسحب تسجيل مزيد من السفن التي تنتهك العقوبات والتشريعات الدولية وذلك عقب شطب 60 سفينة ارتبطت بإيران وسوريا من سجلاتها في الشهور الأخيرة.

ودعت واشنطن إلى توفير المزيد من الحماية الأمنية للسفن في الخليج.

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