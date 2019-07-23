فيديو: شعب بنغلاديش بين مطرقة الفقر وسندان الفيضانات الكارثية

ربما تكون بنغلاديش، الدولة الآسيوية، الأنسب لمقياس أضرار التغير المناخي، وتداعيات الأزمة الناتجة عن الاحتباس الحراري العالمي. فالتغيرات المناخية تظهر على شكل كوارث بيئية وأمطار عنيفة، لم يرَ شعب بنغلاديش مثيلاً لها في الماضي، بحسب ما يقوله ريتشارد راغان، ممثل، برنامج الأغذية العالمية للأمم المتحدة. واجتاحت فيضانات كبيرة شمال غرب البلاد في الفترة الأخيرة، أدت إلى وضع ما لا يقل عن ربع مليون نسمة في حالة محرجة، وأثرت على أكثر من مليوني شخص، فيما دمّرت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والمحاصيل. ويحاول برنامج الأغذية العالمية للأمم المتحدة التعاون مع الحكومة من أجل مساعدة المتضررين...