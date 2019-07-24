شاهد: الفرنسي زاباتا يحلّق عالياً في مشهد يحاكي الخيال العلمي

وهو يحلّقُ عالياً فوق السهول على "متن" لوحٍ، يخاله المرءُ شخصيةً فرّت من أحد أفلام الخيال العلمي، إنه بطل التزلج على الماء والمخترع الفرنسي فرانكي زاباتا الذي رقص اليوم الأربعاء على حبال الهواء فوق السهول شمال فرنسا.

وكان زاباتا، المعروف بلقب "الجندي الطائر"، حلّق قبل عشرة أيام في أجواء جادة الشانزليزيه بباريس أثناء احتفالات اليوم الوطني الفرنسي المعروف بـ"يوم الباستيل"، وأخذ يطير جيئة وذهاباً فوق موكب القوات المسلحة التي شاركت في العرض العسكري لتلك المناسبة.