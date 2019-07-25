شاهد: افتتاح "الطائرة المطعم" في أورلا في تركيا

تم تحويل طائرة من نوع إيرباص 300 في أورلا في تركيا (جنوب غرب إزمير) إلى مطعم يرتاده السكان المحليون والسياح حيث يدخلونه ببطاقات تشبه بطاقات الحجز. واستغرق تجهيز المطعم نحو 9 أشهر حيث تم تفكيك الطائرة وجلبها من إسطنبول ومن ثم تبديل مقاعدها بمقصورات وطاولات واسعة. كما يوجد على متن "المطعم الطائرة" نحو 30 موظفاً يرتدون الزي الرسمي لطاقم الطائرة تماشياً مع فكرة المطعم. يذكر أن عمر هذه الطائرة 35 عاماً ولكنها بقيت في مطار إسطنبول كخردة بعد تعطلها، قبل أن يتم استثمارها وإحضارها إلى أورلا.