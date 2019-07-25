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مال وأعمال

السعودية تدعو مشتري النفط لتأمين الشحنات في مضيق هرمز

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح -
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رويترز
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قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس إن السعودية، أكبر مُصدر في العالم للنفط، تدعو مشتري النفط العالميين لتأمين شحناتهم من الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز.

وقال الفالح لرويترز بعد اجتماع مع وزير النفط الهندي دارمندرا برادان "نحن، بالطبع، ندعو المجتمع الدولي وأجرينا مباحثات مع نظيري الوزير برادان اليوم بشأن ضرورة أن تضطلع الهند أيضا بدورها في تأمين الملاحة الحرة بالروابط البحرية التي تنقل الطاقة إلى بقية العالم".

وتزايدت المخاوف من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي تُنقل عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات الخام العالمية يوميا، بعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط ستينا امبريو التي ترفع العلم البريطاني في الممر المائي يوم الجمعة فيما يبدو أنه رد على احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبل أسبوعين.

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