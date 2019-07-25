وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاماً

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس الباجي قايد السبسي توفي اليوم الخميس عن 92 عاما.

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.

وكان السبسي نقل إلى المستشفى العسكري ليل الأربعاء بعد أزمة صحية طارئة.

كان السبسي شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

وأعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أنه سيتولى منصب رئيس الدولة مؤقتا وفقا للدستور الذي ينص على عقد انتخابات رئاسية خلال ما بين 45 إلة 90 يوماً من وفاة الرئيس.

ودعا في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إلى الوحدة بعد إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عاما يوم‭ ‬الخميس.

وأعلن رئيس الوزراء يوسف الشاهد الحداد الوطني لمدة 7 أيام كما ألغى كل العروض الفنية في المهرجانات في البلاد.

وقال بيان للرئاسة‭‭‭‭‬‬ "‭‭‬‬‬‬وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية (يوليو) 2019 على الساعة العاشرة و25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس".

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