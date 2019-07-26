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سكان النمسا يفرون إلى أعالي الجبال الجليدية هربا من شدة الحرارة

فيما كان سكان دول أوروبية عديدة يعانون من موجة حرارة بلغت أرقاما قياسية، تمكن عدد قليل محظوظ من سكان النمسا، من العثور على فسحة باردة، لكنهم اضطروا إلى صعود مسافة 3000 متر فوق أحد الجبال للوصول إلى الجليد.

واستمتع زوار نهر داتشستين الجليدي في النمسا ببرودة المكان، ومنظره البهي ناصع البياض، فيه تمكنوا من اللعب واللهو وبناء رجال الثلج.

لكن الشمس كانت قوية أيضا في المكان، أزمة المناخ حضرت في حديث العديد منهم، حيث عبروا عن انشغالهم بمستقبل الجبال الجليدية وذوبانها جراء الإحتباس الحراري.

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