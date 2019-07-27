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إيران

سفينتان إيرانيتان ستبحران اليوم بعدما تقطعت بهما السبل في البرازيل بسبب عقوبات الولايات المتحدة

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بقلم:  Ahmed Gannouni  مع رويترز
سفينتان إيرانيتان ستبحران اليوم بعدما تقطعت بهما السبل في البرازيل بسبب عقوبات الولايات المتحدة
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رويترز
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ستتمكن سفينتان إيرانيتان عالقتان منذ أسابيع في ميناء برازيلي من الإبحار يوم السبت بعد أن حصلت الشركة المشغلة لهما على أمر من المحكمة يلزم شركة بتروليو برازيليرو النفطية بتزويدهما بالوقود.

وعلقت السفينتان بعد أن رفضت الشركة المملوكة للدولة المعروفة أيضا باسم بتروبراس تزويدهما بالوقود بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران.

وقالت متحدثة باسم نقابة عمال الموانئ لرويترز عبر الهاتف إن تزويد إحدى السفينتين بالوقود بدأ الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي ومن المتوقع أن تبحر في التاسعة صباحا لتتجه مباشرة لإيران وهي محملة بالذرة.

وقالت النقابة إن تزويد السفينة الأخرى بالوقود بدأ في الساعة الواحدة صباحا ومن المقرر أن تتجه السفينة في الواحدة ظهرا إلى ميناء إمبيتوبا لتحميلها بالذرة للتصدير.

وقال روبرتو كاستيلو برانكو الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية البرازيلية بتروليو برازيليرو في مقابلة مع رويترز يوم الجمعة إن الشركة ستمتثل لأمر من المحكمة العليا بتزويد سفينتي حبوب إيرانيتين بالوقود.

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