بالفيديو: تعرف على اللغة التي يتحدثها بها 10 أشخاص على وجه الأرض

لغة "الإيكسلان" هي الآن واحدة من عشرات اللغات الأصلية التي في طريقها للاندثار في أمريكا اللاتينية، فمتحدثو هذه اللغة يقطنون فقط في مدينة سانتا ماريا إيكسلان، يولاية أواكساكا جنوب المكسيك.

السلطات فرضت تعلم اللغة الإسبانية على جميع السكان، ما دفع السكان الاصليين بإلقاء اللوم على السياسة الاجتماعية للسلطات التي اعتبرت التحدث بلغتهم الاصلية دربا من "التخلف".

قرار السلطات أدى إلى انخفاض عدد الناطقين بها، ووفقًا لسكان المدينة، لم يتبق سوى 10 أشخاص يتحدثون لغة "الإيكسلان".

هذا وتقول ماريا سالازار "عندما بدأت أذهب إلى المدرسة ، المدرسون منعونا من التحدث بلغتنا الأصلية، كانوا غاضبين لأننا تحدثنا لغة "الإيكسلان"، أخبرونا أن ذلك ليس جيدًا وأن اللغة الإسبانية كانت أفضل."

ماريا وشقيقها بيدرو، يطلق عليهم اسم "حراس الكنز"، لإنهم من آواخر الناس الذين لا يزالون يجيدون لغة "إيكسلان"

"الإيكسلان" هي واحدة من العديد من اللغات الأصلية المحكوم عليها بالموت في أمريكا اللاتينية، إذ يختفي أعداد متحدثيها سريعا، ويختفي معهم جزء من تاريخ هذه الشعوب، وتقاليدهم الثقافية.

في المكسيك، ما يقرب من ثلثي اللغات الأصلية الـمقدرة ب68 لغة على وشك الاختفاء، ويتكرر هذا الاتجاه في بلدان أخرى مثل الأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا وشيلي والإكوادور وباراغواي.

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