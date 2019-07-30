شاهد: مركبات ذات تصميمات فريدة تحاول الطيران في مسابقة "ريد بول"

شارك 38 فريقًا من جميع أنحاء روسيا في مسابقة "Red Bull Flugtag"، يوم الأحد (28 يوليو)

واستعرض المشاركون مركباتهم المصممة بأشكال طريفة وفريدة، والتي يتم دفعها يدويا حتى تصل إلى حافة طريق قناة موسكو.

ووفقًا لقواعد "Flugtag"، يجب ألا يزيد طول المركبة عن 10 أمتار، على أن تصنع الفرق مركباتهم الخاصة بها.

وتضع لجنة التحكيم معايير محددة لاختيار الفائز منها قدرة المركبة على الطيران، واللمسة الأبداعية الفنية والطريفة في التصميم.

بدأت المسابقة في فيينا في عام 1991 وتجري الآن سنوياً في أكثر من 100 مكان حول العالم .