شاهد: الباندا "في يون" تحتفل بعيد ميلادها مع أطفال ولدوا معها بنفس اليوم

استمتعت باندا بحفل عيد ميلاد فريد من نوعه في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين. وحضر عشرات الأطفال الاحتفال. ويتعلق الأمر بالباندا العملاقة "في يون"، التي احتفلت بعيد ميلادها التاسع حيث قام موظفو حديقة داليان للحيوانات بتزيين جناحها باللافتات الملونة والبالونات، كما حظروا لها كعكة عملاقة مصنوعة من الفاكهة والخيزران.

ودعت إدارة حديقة الحيوان الأطفال الذين تزامن عيد ميلادهم مع يوم ميلاد الباندا "في يون". وغنت جوقة موسيقية أغنية عيد الميلاد.