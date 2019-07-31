شاهد: الرئيس البرازيلي يلغي موعده مع وزير الخارجية الفرنسي لانشغاله بقص شعره!

ألغى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في الدقيقة الأخيرة موعداً كان مقرراً مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. ليظهر بعدها بوقت قصير ببث مباشر عن طريق صفحته على الفيسبوك أثناء جلسة لقص شعره.

وقد تُرجِمت هذه الحركة في فرنسا على اعتبارها تجاهلاً لسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه المناخ و البيئة، الأمر الذي لا يأتي على قائمة أولويات الرئيس بولسونارو.

ويذكر أن ماكرون قد حثّ بولسونارو خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت الشهر الماضي في أوساكا في اليابان على احترام اتفاقية باريس كشرط لاتفاقية التجارة الحرة بين بلدان ميركوسور (التي تضم البرازيل، والأرجنتين، وأورغواي، وباراغواي) والاتحاد الأوروبي.

Publiée par Jair Messias Bolsonaro sur Lundi 29 juillet 2019

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