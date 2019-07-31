شاهد: سيارة جيمس بوند للبيع في مزاد علني بنيويورك

ستعرض السيارة الشهيرة "للعميل السري" في عدد من أفلام "جميس بوند" للبيع في مزاد علني في مدينة نيويورك الأمريكية في منتصف آب/ أغسطس.

وتتوقع دار "سوثبيز هاوس" للمزادات في نيويورك، بيع سيارة أستون مارتن DB5 بسعر يتراوح بين أربعة وستة ملايين دولار أمريكي.

وتم تعديل السيارة خصيصا للتناسب العمل السينمائي حيث تم تزويدها بأدوات خاصة لجيمس بوند، مثل أدوات حادة في الإطارات ومدافع رشاشة تظهر وتختفي خلف الأضواء الامامية والدرع الواقية من الرصاص، وخاصية تغيير لوحة الأرقام وغيرها الكثير من الخصائص.