شاهد: العاهل المغربي محمد السادس يترأس حفل الولاء بتطوان

ترأس الملك محمد السادس حفل الولاء بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلائه العرش، برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد يوم الأربعاء بالقصر الملكي بتطوان. دخل الملك ساحة القصر على جواد مرتدياً رداءاً أصفر.

وحضر الحفل وزراء حكومة العثماني والولاة والعمال ومسؤولو الوزارة المحليون المنتخبون ومستشارو الملك وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، الذين بدورهم رددوا عبارات تجديد الولاء والبيعة.

وأعلن الملك محمد السادس خلال خطابه عن " تعديل حكومي " بهدف تجديد المسؤوليات.

كما أن الملك أمر في وقت سابق مساء يوم الاثنين بتشكيل لجنة لوضع نموذج جديد للتنمية بعد أن أقر قائلا إنه لا يواكب "الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين".

وأضاف قائلاً: "في هذا الإطار قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها وإن هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية، وإنما هي هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن".

وأضاف أن رغبة بعض المؤسسات والشركات العالمية في الاستثمار والاستقرار في المغرب "تبعث على الارتياح للثقة التي يحظى بها المغرب" لكن "القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية والخوف والتردد الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين، كلها عوامل تجعل المغرب أحيانا، في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي".

جرت العادة بإقامة الاحتفال بذكرى جلوس الملك على العرش وفق العادات والتقاليد الجاري بها العمل الى ثلاثينيات القرن الماضي.

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