شاهد: لاعب كرة القدم الأمريكية كالفن أندرسون يحل لغز مكعب روبيك على طريقته الخاصة

أظهر لاعب كرة القدم الأمريكية الصاعد كالفن أندرسون مهاراته في حل لغز مكعب روبيك دون ان يراه وهو يرتبه خلف ظهره.

وبدأ ولع أندرسون (23 عاماً) بالمكعب السحري منذ أن كان تلميذاً بالمدرسة فعكف على مدار سنوات على تعلم طرق مختلفة حتى اكتسب مهارة عالية في حله.

وقال أندرسون عن إجادته التحدي الأخير: "علم الجميع أن بإمكاني حل اللغز لذلك كان سيصبح الأمر مملاً إذا حللته بالطريقة المعتادة".

وأضاف: "أمضيت سبعة أو ثمانية أشهر أفكر وقلت لنفسي كيف يمكن أن أحل اللغز بطريقة مختلفة؟"

واستطاع أندرسون حل لغز المكعب من خلف ظهره في زمن قدره 32 ثانية.

ويبلغ الزمن القياسي لحل المكعب بالطريقة الاعتيادية 3.47 ثانية وهو مسجل باسم الصيني يوشينغ دو بينما يبلغ زمن اندرسون الشخصي القياسي لحله بالطريقة الاعتيادية 13 ثانية.

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