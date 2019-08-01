شاهد: تسجيل صوتي منسوب لريغان يصف فيه مندوبين أفارقة لدى الأمم المتحدة ب "القردة"

ظهر في الآونة الأخيرة تسجيل صوتي سُجل في العام 1971 لرونالد ريغان، الذي كان حاكم كاليفورنيا في ذلك الوقت، وهو يسخر من مندوبين أفارقة لدى الأمم المتحدة ويصفهم بالقردة في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.

وجاء التسجيل، الذي لم يُكشف عنه النقاب من قبل، في أعقاب خطوة الأمم المتحدة لطرد تايوان وهو ما عارضته الولايات المتحدة.

وسُمع ريغان في التسجيل يقول "أن ترى هؤلاء القردة من تلك الدول الأفريقية، اللعنة عليهم... ما زالوا لا يرتاحون لارتداء الأحذية" ودفع ذلك نيكسون للضحك.

ونشرت المحادثة مجلة أتلانتيك هذا الأسبوع. وكتب التقرير تيم نافتالي وهو أستاذ تاريخ بجامعة نيويورك ومدير سابق لمكتبة نيكسون الرئاسية.

وبعد وفاة ريغان في العام 2004 نجح نافتالي في حمل الأرشيف الوطني الأمريكي على إصدار التسجيلات كاملة.

وقال نافتالي لصحيفة واشنطن بوست "كانت أسوأ مما توقعت" وأضاف "كان امتزاج هذه الإهانة التي أوردها ريجان ثم تكرار نيكسون لها ليس مرة واحدة بل مرتين في أحاديث لاحقة".

وترك نيكسون السلطة في العام 1974 وكان الرئيس الأمريكي الوحيد الذي قدم استقالته في موجهة عزل شبه مؤكد بعد فضيحة ووترغيت. وتوفي في أبريل نيسان 1994.

وتولى ريغان منصب حاكم كاليفورنيا في الفترة من 1967 إلى 1975 وأصبح رئيسا للولايات المتحدة من 1981 حتى 1989 وتوفي في العام 2004.

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