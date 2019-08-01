شاهد: صيادون يساهمون في عملية إنقاذ حوت بطول عشرة أمتار من نوع هامباك في بيرو

سارع العشرات من الصيادين والمتطوعين من "زوريتوس وتومبيس" في البيرو على مدار يومين 30 و 31 يوليو/ تموز للمساهمة في عملية إنقاذ حوت من نوع "هامباك" كان عالقاً في شباك صيد وسحبته التيارات البحرية الى الشاطئ، حسب وسائل الإعلام التشيلية.

تراوح طول الحوت من ثمانية إلى 10 أمتار، وكان يظهر عليه صعوبة في التنفس.

وقد يصل وزن هذه الحيتان "الحدباء"، من نوع "هامباك"، إلى 40 طناً وطول 60 قدمًا أي 18 مترًا. وهي تشتهر بالقفز خارج المياه، الشيء الذي يجذب الكثير من الناس إلى البحار لمشاهدتها.