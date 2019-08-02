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إسبانيا

سلطات كتالونيا تسمح لعاملي برغر كينغ بإطلاق لحاهم

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بقلم:  Lucia Riera Bosqued & Cristina Abellan-Matamoros 
سلطات كتالونيا تسمح لعاملي برغر كينغ بإطلاق لحاهم
حقوق النشر
Burger King France/ Facebook
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قررت مفتشية العمل بإقليم كتالونيا في إسبانيا أن منع مطعم برغر كينغ العاملين من إطلاق لحاهم وشواربهم يتعارض مع حقوقهم الدستورية.

وجاء القرار بعد شكوى تقدمت بها نقابة العاملين ضد فرع محلي من سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة يفرض على العاملين حلاقة لحاهم وشواربهم "لأغراض صحية".

وقالت المفتشية إنه يمكن تحقيق نظافة الغذاء بنفس المستوى ولكن بطرق لا تتعارض مع حقوق العمال.

وأعرب كارليس كاتالا، المتحدث باسم النقابة، ليورونيوز عن سعادته بالقرار، آملاً أن يكون القرار بداية للقضاء على محظورات مشابهة في شركات أخرى.

وناشد كاتالا العاملين أصحاب الشكاوى بإعلام النقابات إذا أرادوا فعلا إحداث تغيير.

وقال: "تلك الأمور المتعلقة بهيئة العمال يمكن اعتبارها أقل أهمية من الراتب أو ساعات العمل الإضافية، ولكنها موضوعات حساسة لأنها يمكن أن تنتهك الحقوق الدستورية للأشخاص".

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