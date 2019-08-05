شاهد: "الرجل الطائر" الفرنسي يعبر القنال الإنجليزي على لوح نفاث

نجح المخترع فرنسي "زاباتا" في عبور القنال الإنجليزي يوم الأحد، مستقلا لوحا طائرا نفاثا من تصميمه ليحلق فوق مضيق "دوفر" خلال حوالي 20 دقيقة.

وبعد محاولة مماثلة فاشلة في يوليو تموز انتهت بسقوطه في البحر، انطلق المخترع "فرانكي زاباتا" من "سانغات" التي تقع خارج "كاليه" في فرنسا حوالي الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش، مستقلا لوحه المزود بخمسة محركات صغيرة فيما حمل الكيروزين في حقيبة على ظهره.

ورافقت زاباتا ثلاث طائرات هليكوبتر ووصل إلى بريطانيا بعدما هبط على سطح قارب في منتصف الطريق الذي يمتد لمسافة 35 كيلومترا لإعادة التزود بالوقود. ولوح المخترع الفرنسي لجمهور تابع الحدث قبل أن يهبط بسلام في خليج سانت مارجريت القرب من دوفر على الساحل الجنوبي لبريطانيا.