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ظريف: أمريكا في عزلة وفشلت في تشكيل تحالف بالخليج وتريد حرمان إيران من حقوقها

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
ظريف: أمريكا في عزلة وفشلت في تشكيل تحالف بالخليج وتريد حرمان إيران من حقوقها
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة باتت في عزلة عن العالم ولم تتمكن من تشكيل تحالف مع حلفائها في الخليج.

وأضاف في مؤتمر صحفي "تقف الولايات المتحدة بمفردها في العالم... لا تستطيع تشكيل تحالف (في الخليج)".

وتابع قائلا إن واشنطن تريد حرمان إيران من حقوقها.

كما قال إن إيران ستنسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 إذا تطلب الأمر.

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