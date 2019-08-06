فيديو من سجن برازيلي لحمامة "موقوفة" يشتبه بـ"تعاملها" مع مجرمين

التقط حراس أحد السجون البرازيلية، يوم السبت الفائت، حمامة، يشكون في أنها كانت تؤدي مهمة نقل رسائل (أو غيرها) بين عناصر منتمين إلى عصابة إجرامية، موزّعين في داخل وخارج السجن، أو أموراً أخرى مخالفة للقانون.

ويظهر شريط فيديو صوّره مسؤولون عن الأمن في سجن ألاغواس المركزي البرازيلي حمامة، ربط عليها كيس صغير، أحمر اللون، وكتبت عليه الأحرف الأولى من اسم عصابة إجرامية شهيرة في البلاد تعرف باسم "قيادة العاصمة الأولى".

ورغم أن الكيس الذي تمّ ربطه بالطائر كان فارغاً، إلا أن قوى الأمن تعتقد أن الحمامة كانت تنقل رسائل من أفراد ينتمون إلى العصابة، موجودين خارج السجن، إلى السجناء منهم.

أو ربما أكثر من رسائل بحسب رئيس السجن، بيترونيو ليما.

في الفيديو أعلاه نرى ليما، حاملاً الحمامة وشارحاً القضية: "اعتقلنا هنا هذا الطائر وهو بالتأكيد يستخدم لنقل رسائل بين الفصائل. لم يكن هناك شيء في الكيس عندما التقطناه ولكن أنظروا هنا، كتب "ق.ع.أ" (قيادة العاصمة الأولى). يستخدمون الحمامة للقيام ببعض الأمور سرّاً، ومن المحتمل أنهم ينقلون المخدرات عبرها، أو الرسائل، إلى هنا".