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المملكة المتحدة

طياران يسعيان للقيام بجولة حول العالم بطائرة تعود للحرب العالمية الثانية

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بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
طياران يسعيان للقيام بجولة حول العالم بطائرة تعود للحرب العالمية الثانية
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رويترز
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يطمح طياران للطيران حول العالم بطائرة "سبيتفاير" المجددة التي استخدمت بكثرة خلال الحرب العالمية الثانية من قبل الحلفاء.

وانطلق الطياران ستيف بروكس ومات جونز في الطائرة ذات المحرك الواحد من مطار "غودوود" غرب "ساسكس" جنوب إنكلترا.

وسيشهد التحدي الذي يحمل عنوان "الرحلة الأطول" رحلة للطيارين على مسافة 27000 ميل (43000 كم)، ومن المتوقع أن يستغرق التحدي مدة أكثر من أربعة أشهر حتى يكتمل.

وفقا لجونز، فإن رحلتهم ستأخذهم عبر ثلاثين دولة.

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