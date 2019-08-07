ترامب يتهم غوغل بتخريب حملته الانتخابية

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، اتهامات لغوغل، .زعم فيها أن الشركة عملت على تخريب حملته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها عام 2016، ومحذرا من أنه يراقبها عن كثب تحسبا لانتخابات العام القادم.

وفي سلسلة تصريحات على تويتر، الثلاثاء، انتقد ترامب بشدة أيضا سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل، كما أثار مرة أخرى أسئلة حول عمل محرك البحث مع الصين وذلك على الرغم من تصريحات إدارته في السابق بأن نطاق أي عمل من هذا النوع محدود.

وقال متحدث باسم غوغل في بيان بالبريد الإلكتروني "نبذل قصارى جهدنا لبناء منتجاتنا وفرض سياساتنا بطرق لا تضع الميول السياسية في حسبانها".

ووجه ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في 2020، مرارا انتقادات شديدة لغوغل وعدد من شركات التكنولوجيا الأخرى مرددا مزاعم منتقدين محافظين عن المعاملة غير المنصفة لهم وملوحا بإجراءات تنظيمية ضد هذه الشركات.

وأثار مشرعون كذلك احتمال إخضاع تلك الصناعة لضوابط، معللين ذلك بأسباب منها الأمن والمعلومات المضللة بعد انتخابات 2016 والكشف عن التدخل الروسي فيها الذي اعتمد بشكل كبير على الاستفادة من التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم ترامب غوغل يوم الثلاثاء بالقيام بأعمال "غير مشروعة" لكنه لم يقدم دليلا على ذلك كما لم يتم الإعلان عن توجيه اتهامات رسمية.

وأضاف المتحدث باسم غوغل "تحريف النتائج لأغراض سياسية يلحق الضرر بعملنا ويتعارض مع مهمتنا المتمثلة في تقديم محتوى مفيد لجميع مستخدمينا".

شعار محرك البحث غوغل رويترز

ولم يرد ممثلون للبيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على الخطوات التي تعتزم إدارة ترامب اتخاذها في مواجهة الشركة.

وكان ترامب وبيتشاي قد اجتمعا في البيت الأبيض الشهر الماضي وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بعد الاجتماع إنه تم التأكيد لكليهما على أن أعمال غوغل مع الصين "محدودة للغاية".

وبعد ذلك بأيام وجه ترامب تحذيرا لغوغل على تويتر.

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