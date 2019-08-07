وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يترشح للانتخابات الرئاسية

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي (69 عاماً)، أعلن ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية التي تمّ تقديمها إلى الخامس عشر من أيلول/سبتمبر المقبل، بعد رحيل الرئيس التونسي السابق، الباجي قايد السبسي.

وكانت حركة النهضة الإسلامية المعتدلة، وهي أكبر حزب في تونس، قد أعلنت في وقت سابق أن نائب رئيس الحركة، عبد الفتاح مورو، سيترشح لانتخابات الرئاسية أيضاً.

وهذه تعد المرّة الأولى حيث تقدّم فيها حركة النهضة مرشحا للرئاسة عقب انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

بالعودة إلى ترشح الزبيدي، قال مراقبون، منذ الأسبوع الفائت، إن مسألة الإعلان عن ترشحه كانت مسألة وقت فقط. ويصف البعض الزبيدي بـ"الرجل الآتي من عمق الدولة" ولكنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية من بينها نداء تونس وآفاق تونس.

وكان الزبيدي وزيراً للدفاع من 2011 إلى 2013 وتمّ تعيينه في نفس المنصب بعد تعديل وزاري أجرته حكومة يوسف الشاهد في عام 2017، وهو يوصف بالسياسي "المستقل".