إصابة شخص بجروح في إطلاق نار استهدف مسجدا في النرويج والشرطة تعتقل المشتبه به

أعلنت الشرطة النروجية أن شخصا أصيب في إطلاق نار وقع السبت داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة النروجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل.

وقال امام المسجد لوسائل اعلام نروجية ان المهاجم، وهو رجل ابيض، كان مزودا اسلحة عدة.

وجاء في تغريدة لشرطة أوسلو "أصيب شخص لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته. وتم توقيف مشتبه به"، مضيفة أن عناصرها انتشروا في الموقع.

ووقع إطلاق النار في مسجد النور في بلدة بايروم، إحدى ضواحي أوسلو، وأوضحت الشرطة أنه ليس هناك ما يشير إلى تورّط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، مكتفية بالقول إن الموقوف "أبيض" البشرة.

وقال إمام المسجد عرفان مشتاق لصحيفة بودستيكا المحلية إن "رجلا أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيا نظاميا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا". واوضح لاحقا لقناة "تي في 2" التلفزيونية ان الرجل كان يحمل اسلحة عدة.

وروى ان "رجلا يبدو انه نروجي دخل المسجد مزودا ببندقية ومسدسات (...) واخذ يطلق النار على من حوله".

وذكرت قناة "ان آر كاي" العامة ان الشرطة عثرت على العديد من الاسلحة داخل المسجد، وتمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الامن.

وقالت الاجهزة الامنية التابعة للشرطة النروجية انها "تتابع الاحداث". وصرح المسؤول الاعلامي في هذه الاجهزة مارتن برنسن لقناة ان آر كاي "من المبكر جدا الخروج باستنتاجات".