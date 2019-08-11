إيطاليا: شظايا تساقطت من طائرة تسببت في تهشيم سيارات وأسطح منازل قرب مطار روما

تسببت شظايا متساقطة من طائرة كانت متجهة إلى لوس أنجلوس في إتلاف السيارات وأسطح المنازل بالقرب من مطار فيوميتشينو بالعاصمة الإيطالية روما أمس السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الحطام سقط من طائرة بوينغ 787 تعمل لحساب شركة طيران نرويجية منخفضة التكلفة، بعد إقلاعها مباشرة.

وقد أظهرت لقطات بثتها وكالة "أنسا" الأضرار التي لحقت بالزجاج الأمامي للسيارات في منطقة فيوميتشينو، بينما عثر السكان المحليون على قطع من الحطام يصل طولها إلى 10 سنتيمترات في الشارع. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

واستدعيت الشرطة والحماية المدنية لتفقد المنطقة، وأمرت الوكالة الوطنية الإيطالية لسلامة الطيران بمزيد من الفحص.

ووفقا لأنسا، فقد عادت الطائرة إلى المطار بعد وقت قصير من إقلاعها في الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش) بسبب مشكلة فنية في أحد محركاتها.

ونزل جميع الركاب البالغ عددهم 298 مسافرا بشكل طبيعي عند عودة الطائرة إلى أرض المطار.