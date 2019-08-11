شاهد: الرئيس السوري يشارك بصلاة عيد الأضحى في دمشق وسط تقدم قواته في ريف إدلب

أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى صباح الأحد في جامع الأفرم بالعاصمة دمشق، ورافق الأسد عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ونواب في مجلس الشعب ومفتى الجمهوري بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. واعتاد الرئيس السوري الذي لا يظهر كثيرا في الاماكن العامة أن يصلي صلاة العيدين في كل عام.

يأتي ذلك وسط الحديث عن تقدم ميداني لقوات النظام في محافظة إدلب منذ بدء التصعيد العسكري قبل نحو ثلاثة أشهر، المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن قوات الحكومة سيطرت على بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي فجر الأحد بعد معارك شرسة مع فصائل المعارضة المسلحة التي كانت تسيطر على البلدة منذ العام 2012.