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قرغيستان

توجيه الاتهام لرئيس قرغيزستان السابق بالقتل والتخطيط لانقلاب

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
توجيه الاتهام لرئيس قرغيزستان السابق بالقتل والتخطيط لانقلاب
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قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن ممثلي ادعاء في قرغيزستان اتهموا الرئيس السابق ألمظ بك أتامباييف اليوم الثلاثاء بالقتل والتسبب في اضطرابات على نطاق واسع وذلك بعد اشتباك دام الأسبوع الماضي مع قوات الأمن التي كانت تحاول إلقاء القبض عليه.

واستسلم أتامباييف (62 عاما) للشرطة يوم الخميس عندما داهمت منزله وأمسكت به لاستجوابه فيما يتعلق بقضية فساد.

كان أنصار أتامباييف تصدوا لمداهمة مماثلة قبل ذلك بيوم مما أسفر عن مقتل شرطي.

وينذر خلاف بين أتامباييف والرئيس الحالي سورونباي جينبيكوف بأزمة سياسية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وقالت الوكالة الروسية إن من بين الاتهامات الموجهة للرئيس السابق إثارة اضطرابات على نطاق واسع وقتل الشرطي الذي لقي حتفه بالرصاص أثناء المداهمة الفاشلة.

وأضافت أن أتامباييف متهم أيضا بالتخطيط لانقلاب لكن هذا الاتهام على وجه التحديد لم يظهر ضمن خمسة اتهامات نشرتها الوكالة وتضمنت أيضا احتجاز رهائن.

وحكم أتامباييف قرغيزستان من عام 2011 إلى عام 2017 وكان يدعم مسعى جينبيكوف، الذي كان حليفه آنذاك، لتولي الرئاسة أملا في الاحتفاظ بالنفوذ السياسي.

لكن جينبيكوف تخلص من أنصار أتامباييف في الحكومة العام الماضي مما أثار الخلاف بين الرجلين. وحصل الرئيس الحالي على تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو تموز.

وقرغيزستان حليفة وثيقة لموسكو وتستضيف قاعدة جوية روسية.

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المصادر الإضافية • AFP