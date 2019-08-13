شاهد: مقتطفات من عمليات بحرية أدت إلى إنقاذ أكثر من 500 مهاجر في المتوسط

لا يزال 507 مهاجرا تم إنقاذهم في الأسبوعين الأخيرين، بواسطة سفنيتيْ الإنقاذ "أوشن فايكنغ" و"أوبن أرمز" عالقين في عرض البحر حيث لم تسمح أي دولة أوروبية للسفينتين بدخول موانئها.

وتم نقل ثمانية أشخاص يعانون من مشاكل صحية إلى مالطا يوم أمس، الإثنين، لتلقي الرعاية الصحية.

وتعمل المنظمة الإسبانية، غير الحكومية، "أوبن أرمز" في المتوسط منذ 12 يوماً وأنقذت 151 مهاجراً فيما أنقذت "أوشن فايكنغ" 356 مهاجراً. ويعمل على متن السفينة الأخيرة أطباء من منظمة أطباء بلا حدود وعناصر من مؤسسة "إس أو إس ميديتيرانيه".

ورغم عمليات الإنقاذ، لا يزال المركبان في عرض البحر في ظلّ إغلاق إيطاليا موانئها، ورفض ماتيو سالفيني، وزير الداخلية، استقبال مهاجرين جدد. ويقول سالفيني إن من واجب إسبانيا استقبال المهاجرين ولكن السياسة الإسبانية تشهد تغيراً كبيراً في السنة الأخيرة في هذا الشأن.

ودعت بروكسل جميع الأطراف الأوروبية إلى التعاضد في مسألة استقبال اللاجئين.