قال محام اليوم الأربعاء إنه يتعين على الشرطة الماليزية قبول عرض من السلطات الفرنسية بالمساعدة في تحقيق بشأن فتاة أيرلندية عُثر على جثتها العارية قرب مجرى مائي في أحد الأدغال.

وذكرت الشرطة أن من المتوقع صدور نتائج التشريح اليوم بعد العثور على جثة نورا آن كويرين (15 عاما) أمس الثلاثاء عقب عشرة أيام من اختفائها في منتجع للغابات المطيرة في سريمبان على بعد نحو 70 كيلومترا جنوبي كوالالمبور.

وقال سانكارا ن. ناير محامي أسرة نورا لرويترز "تتوقع الأسرة أن تجري الشرطة تحقيقا مستفيضا في الحادث بما في ذلك الجوانب الإجرامية" موضحا أن تصريحا سابقا عن أن الأسرة "لن تضغط من أجل أي شيء" لا يعني أنها تعارض إجراء تحقيق كامل.

وحث المحامي الشرطة الماليزية على قبول عرض وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بالمساعدة في التحقيق في ملابسات الوفاة.

وقال "إنه عرض جيد جدا... أتمنى أن تقبل الشرطة هذه المساعدة".

ووالدة نورا من بلفاست بينما أبوها فرنسي. وقال ناير إن الأسرة لا تزال في المنتجع.

وقالت الشرطة إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الحادث في وقت لاحق اليوم.

وذكرت منظمة لوسي بلاكمان ترست وهي منظمة بريطانية لمساندة الضحايا، في بيان نيابة عن الأسرة إن العائلة كانت تخشى في البداية من وجود جانب إجرامي في اختفاء نورا لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم تترك أسرتها طواعية من قبل إطلاقا.

وقال مازلان منصور نائب قائد الشرطة الماليزية أمس الثلاثاء إن التحقيق الأولى لم يجد دليلا على سلوك إجرامي لكن الشرطة ستحقق في كل الاحتمالات.

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