الفريق أول عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمين رئيسا لمجلس السيادة في السودان

أكمل السودان تشكيل ما أطلق عليه اسمُ مجلس السيادة وهو مؤلف من 11 عضواً بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي أدى قسم اليمن اليوم، الأربعاء، على أن يؤدي الأعضاء الأخرون القسم في وقت لاحق من اليوم.

ومن المتوقع أن يؤدي أيضا عبد الله حمدوك المرشح لتولي رئاسة الوزراء اليمين اليوم.

وسيدير المجلس البلاد لفترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات. وسيرأس هذا المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي إن السودان أكمل تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

وقبل أيام رشح تحالف المعارضة الرئيسي الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية.

ويمهد اتفاق تقاسم السلطة الذي أُبرم يوم السبت الطريق لتشكيل حكومة انتقالية ثم انتخابات في نهاية المطاف. وسيكون مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد لكن الاتفاق سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.

ونص الاتفاق على أن يختار تحالف المعارضة خمسة أعضاء والمجلس العسكري عددا مماثلا وأن يختار الجانبان معا العضو الحادي عشر على أن يكون مدنيا.

وتشير الوثيقة كذلك إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو ومجلس وزراء من التكنوقراط.