روحاني: المياه الدولية "لن تكون آمنة" في حال أوفقت صادرات نفطنا نهائيا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، الأربعاء، إن الخطوط البحرية في المياه الدولية لن تكون آمنة كما كانت في السابق في حال تم تخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى حدود الصفر.

وجاء تصريح روحاني بعد لقائه بالمرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي، بحسب ما ذكرت مصادر إيرانية.

وأضاف روحاني في التصريح "القوى العالمية تعرف إنه في حال فرضت عقوبات كاملة على الخام الإيراني... لن تعرف المياه الدولية الأمن كما كانت الحال في السابق".

وتحدّث الرئيس الإيراني عن الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من القوى الغربية من دون تسميتها وأشار إلى أن "الضغوط الأحادية الجانب على إيران لا يمكن أن تكون في مصلحتهم ولن تؤمن لهم الأمن في المنطقة والعالم".