قائدة سفن ألمانية أنقذت مئات المهاجرين ترفض تكريماً رفيعاً من سلطات باريس

رفضت بيا كليمب، وهي قائدة ألمانية لسفن أنقذت حياة مئات المهاجرين في البحر المتوسط، أرفع جائزة مدنية في باريس، متهمة المدينة بالنفاق في معاملة المهاجرين. ومنحت سلطات باريس بيا كليمب، وزميلتها، كارولا راكيتي، وسام العرفان الفرنسي في تموز/يوليو لشجاعتهما المتكررة في إنقاذ المهاجرين رغم جهود إيطالية لمنعهما.

وقالت كليمب في بيان على نشرته على فيسبوك "لا نحتاج إلى سلطات تقرر من هو "البطل" ومن هو "غير الشرعي"".

وفي خطابها إلى رئيسة بلدية باريس آن إيدالجو، قالت "تريدين أن تمنحيني وساماً... لأن أطقمنا تعمل على إنقاذ المهاجرين من ظروف صعبة بشكل يومي". وأضافت "وفي نفس الوقت تسرق شرطتك بطانيات من أشخاص تجبرينهم على العيش في الشوارع بينما تقمعين الاحتجاجات وتجرمين الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء".

بيا كليمب رفضت تكريماً من باريس

وقال متحدث باسم مجلس مدينة باريس إن المسؤولين سيكونون على اتصال بكليمب.

وأضاف لرويترز "مدينة باريس مستعدة بالكامل لدعم اللاجئين وإيوائهم وضمان احترام إنسانيتهم بكرامة".