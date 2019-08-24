شاهد: اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على هامش قمة مجموعة السبع

استخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية لفترة وجيزة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للرأسمالية في بايون قرب المنتجه في بياريتز، حيث يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه من دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قمة تستمر ثلاثة أيام.

وحلقت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة في سماء المنطقة بينما قام عشرات المتظاهرين، بعضهم يرتدون أقنعة الوجه، بالتهكم من أفراد الشرطة.

وفي وقت سابق، انضم آلاف النشطاء المناهضين للعولمة إلى انفصاليين من إقليم الباسك ومتظاهري السترات الصفراء في مسيرة سلمية على حدود فرنسا مع إسبانيا للمطالبة بتحرك من قادة مجموعة السبع المجتمعين في مدينة بياريتز الساحلية.