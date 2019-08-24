ترامب بعيد وصوله إلى قمة مجموعة السبع: حتى الآن كلّ شيء على ما يرام

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، السبت، بُعيد وصله للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، المنعقدة في بياريتز الفرنسية، إن "كلّ شيء على ما يرام حتى الآن".

وأضاف ترامب أنه يتوقع من قمة عطلة نهاية الأسبوع أن تحرز تقدماً كبيراً، مؤكداً على علاقته "الخاصة" بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على الرغم من الاختلافات في وجهات النظر.

وقال ترامب "لدينا الكثير من النقاط المشتركة أنا وماكرون. تربطنا صداقة منذ زمن طويل... ونحن متفاهمين، وعلاقتنا جيدة جداً. أعتقد أنه بإمكاني القول إنها علاقة "خاصة"".

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه الرئيس الفرنسي، في الحديقة أمام مقر انعقاد القمة، وذلك بعيد وصوله بقليل إلى مدينة بياريتز المطلة على المحيط الأطلسي.

ويخيّم على القمة شبح الخلافات السياسية بين الحلفاء الغربيين، حيث تختلف وجهات النظر اختلافاً لا يستهان به بين الولايات المتحدة من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، بخصوص الملف الإيراني وروسيا والبرازيل والرسوم الجمركية.