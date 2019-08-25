شاهد: أوكرانيا تستبدل الاستعراض العسكري في عيد الاستقلال بموسيقى "الراب"

شارك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في احتفال نظم بمناسبة عيد الاستقلال، يوم أمس، السبت، في الرابع والعشرين من آب/أغسطس. وقال زيلينسكي، الكوميدي السابق، إن جيلاً جديداً كبر في البلاد بعد 28 عاماً من الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي، واضعاً كل أمله في هذا الجيل لتحقيق الأمن والنمو. وكان زيلينسكي قد أعلن في تموز/يوليو الفائت عن إلغاء الاستعراض العسكري الذي كان يقام سنوياً في عيد الاستقلال واستبداله بنشاط آخر مخصص للجيش الأوكراني. هكذا، بدل مشاهدة أرتال الدبابات والآليات والمجنزرات عابرة في وسط العاصمة كييف، احتفل الجنود باستعراضات "راجلة" أمس السبت. يذكر أخيراً أن أوكرانيا تحتفل بعيد استقلالها الثامن والعشرين فيما تعاني أجزاء من البلاد من حرب مستمرة، منذ العام 2014، وهي السنة التي ضمّت موسكو فيه شبه جزيرة القرم إلى أراضيها.