مقتل 7 أشخاص في تصادم بين طائرة هليكوبتر وطائرة صغيرة في مايوركا

قالت حكومة جزيرة مايوركا الإسبانية إن سبعة أشخاص على الأقل بينهم قاصران لقوا حتفهم يوم الأحد في تصادم بين طائرة هليكوبتر وطائرة خفيفة في الجزيرة.

وقالت حكومة الجزيرة إن خمسة ألمان بينهم قاصران قضوا جميعهم في الطائرة الهليكوبتر، بينما قتل أثنان كانا على متن الطائرة الخفيفة.

وقالت على تويتر إن الحادث وقع في الساعة الواحدة و35 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت صحيفة دياريو دي مايوركا إن سبب التصادم بين الطائرتين الخاصتين غير معروف. وأضافت أن شخصين كانا على متن الطائرة الخفيفة وإن زوجين بالإضافة إلى القاصر كانوا في الطائرة الهليكوبتر.

وقال بيدرو سانشيز القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني على تويتر "تضامني وحبي لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث المأساوي".

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