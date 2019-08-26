شاهد: شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لمواجهة قنابل المحتجين

استخدمت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع لفض احتجاجات مناهضة للحكومة في ضاحية صناعية اليوم السبت (24 أغسطس آب) بعد أن ألقى بعض الناشطين قنابل حارقة وحجارة، في حين أفرجت الصين عن موظف بالقنصلية البريطانية أثار اعتقاله المزيد من التوتر.

وأغلقت السلطات أربع محطات لقطارات الأنفاق قرب منطقة كوان تونغ المكتظة بالسكان والواقعة على شرق شبه جزيرة كولون بالمدينة الخاضعة للحكم الصيني، لكن الآلاف احتشدوا في الشوارع رغم هذا وكان معظمهم يحمل مظلات واقية من الشمس.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى بعض المحتجين القنابل الحارقة والحجارة في حين أتلف آخرون أعمدة إضاءة "ذكية" مزودة بكاميرات مراقبة. وأقام بعض المحتجين حواجز على الطرق باستخدام سقالات من الخيزران.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع منذ عشرة أيام بعد سلسلة مظاهرات اتسم معظمها بالسلمية.