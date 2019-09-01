ميشال بارنييه: غير متفائل بشأن إمكانية تفادي بريكست بلا اتفاق مع بريطانيا

أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه، في مقال تم نشره اليوم الأحد 1 سبتمبر/أيلول في صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية، أنه "غير متفائل" بشأن إمكانية تفادي بريكست بلا اتفاق مع بريطانيا.

وأكد بارنييه أن بروكسل لن تُدخل تعديلات على الاتفاق المطروح حاليا.

هذا واستبعد المفوض الأوروبي في المقال إلغاء بند "شبكة الأمان"، موضحا أنه ضروري للحفاظ على سلامة السوق الموحدة الأوروبية وإبقاء الحدود مفتوحة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية بعد بريكست.

وكتب أن "شبكة الأمان تمثل أقصى درجة ممكنة من الليونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها لدولة غير عضو".

وتابع بارنييه، قائلا "لست متفائلا في إمكانية تفادي سيناريو (خروج) بلا اتفاق، لكنني أبقى مصمما على استكشاف كل الاحتمالات التي ستطرحها الحكومة البريطانية والتي تنسجم مع اتفاق الانسحاب".

وأشار إلى أن المناقشات حول حلول بديلة لشبكة الأمان الإيرلندية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد إبرام الاتفاق المطروح حاليا، بالتوازي مع المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن.

هذا ويطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تسلم مهامه في نهاية تموز/يوليو بإلغاء بند من الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى منع عودة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وينص بند "شبكة الأمان" على أنه في حال عدم التوصل إلى حل في ختام مرحلة انتقالية، تبقى المملكة المتحدة بكاملها ضمن "منطقة جمركية موحدة" مع الاتحاد الأوروبي.

لكن جونسون يرى أن هذا البند سيمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة، إذ ستبقى خاضعة للقوانين الأوروبية. وتعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد في 31 تشرين الأول/أكتوبر حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد.

وسبق أن رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي فاوضت عليه تيريزا ماي.

للمزيد على يورونيوز:

أوقفوا جونسون أوقفوا الانقلاب.. رسالة المتظاهرين المحتجين على قرار تعليق البرلمان

تعرف على أوراق المعارضة البريطانية الثلاث لإيقاف جونسون في البرلمان

تواريخ مهمة في المراحل النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: