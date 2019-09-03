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شاهد: فرنسيات يرفعن أسماء 100 قتيلة سقطن في 2019 تحت ضربات أزواجهن

نظمت مجموعة "كلنا" المعنية بحقوق النساء في فرنسا، يوم الأحد، وقفة احتجاجية في حديقة تروكاديرو الفرنسية بالقرب من برج إيفل، للتنديد بالجرائم الأسرية التي راح ضحيتها 100 امرأة خلال منذ شهر كانون الثاني/يناير في بداية العام. وكانت الشرطة الفرنسية قد عثرت ليل السبت-الأحد على جثة امرأة قتلها زوجها في مقاطعة بروفانس-ألب-كود دازور الجنوبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط ليصير عدد النساء اللواتي سقطن تحت ضربات العنف 100 امرأة. وحملت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية أوراقاً كتب عليها أسماء الضحايا وطالبن الدولة بتمويل البرامج الهادفة إلى مكافحة العنف الأسري كما يجب، كما أطلقن هاشتاغ "مليار (يورو) لا مليون في وسائل التواصل الاجتماعي. وتعترف منظمة "كلنا" أن تغيير سلوك الكثيرين في بلد يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة يتطلب قراراً سياسياً ومصادر مادية هائلة...

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