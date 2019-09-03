بالفيديو: كيف يبدو المشهد داخل عين أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق

مقاطع فيديو مذهلة التقطتها طائرة تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي نوا - NOAA - من داخل عين الإعصار "دوريان" الذي يزحف ببطئ شديد باتجاه السواحل الأمريكية على المحيط الأطلسي، حيث أمرت السلطات بإجلاء وقائي لأكثر من مليون من سكان المناطق الساحلية.

وضرب دوريان الذي بلغ الفئة الخامسة ووصفه مركز الأعاصير الوطني الأميركي بـ"الكارثي" منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب أرخبيل الباهاماس المؤلف من نحو 700 جزيرة وتسبب بدمار كبير وترافق مع أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها حوالى 300 كلم في الساعة ما ادى الى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وبحسب مركز الأعاصير الوطني الأميركي الذي يقع مقره في ميامي، فإن الإعصار دوريان، أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارا بالغة.

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