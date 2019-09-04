شاهد: شرطيان أميركيان ينقذان دباً صغيراً علق في داخل حاوية النفايات

نجح ديسم (صغير الدب) بالخروج من حاوية للنفايات في كاليفورنيا الأميركية، كان سقط فيها، بعدما قدّم له شرطي أميركي "سلّم العون" للخروج من مأزقه. وكان أحد النزلاء في فندق قريب قد اتصل بمكتب الشرطة وأبلغ من فيه أن دباً صغيراً علق في حاوية نفايات، فحضرت دورية على وجه السرعة. رأى الضابطان اللذان وصلا إلى المكان أن دباً كبيراً، وآخر صغيراً، كانا لا يزالان في المكان، ربما لمساعدة الدب المحتجز في الخروج. لم تدم العملية طويلا؛ بعد أن رفع أحد الضابطين غطاء الحاوية مستخدماً عصا طويلة، أنزل الثاني فيها، بكل هدوء سلّماً أصفرَ...