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إيطاليا

شاهد: مجموعة من "الزومبي" تفاجئ الحضور في مهرجان البندقية السينمائي

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بقلم:  يورونيوز 
الممثلة مارتينا تروني بجانب مجموعة الزوبي
الممثلة مارتينا تروني بجانب مجموعة الزوبي -
حقوق النشر
REUTERS/Piroschka
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وصلت مجموعة من "الزومبي" إلى الفندق الذي يحتضن عروض مهرجان البندقية السينمائي، يوم الثلاثاء، وذلك قبل عرض الأول لشريط "فولتشي فور فايك" للمخرج الإيطالي سيموني سكافيدي.

ودخل ستّ عناصر من "الموتى الأحياء" إلى فندث ليدو إكسيليور، بعد وصولهم على متن قارب إلى المكان، ثم توقفوا قليلاً في الباحة واتخذوا صوراً مع الحضور.

فيما يتعلق بشريط "فولتشي فور فايك"، يروي الفيلم سيرة حياة مخرج أفلام الرعب الإيطالي، لوتشيو فولتشي، الذي توفي في العام 1996. واستخدم مخرجه، سكافيدي، صوراً غير معروضة سابقاً لفولتشي نفسه.

ويعرض العمل ضمن خانة الأفلام الوثائقية الكلاسيكية في المهرجان.

وفولتشي بالمناسبة هو مخرج فيلمي "زومبي 2 " (1979) و"زومبي 3" (1988) وأراد المنظمون من حضور الزومبي إلى المهرجان التذكير بأعمال الراحل.

العرض أساساً مستوحى من مشهد في شريط "زومبي 2" حيث يقوم يتعرض عناصر من الشرطة لهجوم عنيف من الزومبي خلال صعودهم إلى مركب مهجور في ميناء نيويورك.

المصادر الإضافية • رويترز