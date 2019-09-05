رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ تدعو المتظاهرين إلى الحوار

حضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الخميس المتظاهرين على الحوار غداة سحب مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين إلى الصين في إعلان مفاجىء لكنه لم يقنع حركة الإحتجاج المطالبة بالديموقراطية.

وهذا النص كان سيتيح تسليم مشتبه بهم إلى الصين وأشعل في حزيران/يونيو حركة إحتجاج غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.

لكن رفض الحكومة التي تدير المدينة بحكم شبه ذاتي، على مدى أسابيع طويلة تغيير موقفها أدى إلى تشدد في موقف المتظاهرين وأساليب تحركهم التي اتخذت في بعض الأحيان طابع عنف وتوسيع مطالبهم لتصل خصوصاً إلى المطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

مساء الأربعاء نشرت لام شريط فيديو أعلنت فيه أن مشروع القانون سيسحب في تشرين الأول/اكتوبر عند بدء الدورة البرلمانية وهو ما كان بين خمسة مطالب رئيسية للمتظاهرين.

إنهاء الفوضى

بعد اعتماد الحزم على مدى أشهر حيال المتظاهرين، اعتمدت رئيسة السلطة التنفيذية مجدداً لهجة تصالحية الخميس خلال مؤتمر صحافي قائلة أن سحب النص يشكل محاولة "للمساهمة في منع أعمال عنف ووقف الفوضى في أسرع وقت ممكن وإعادة النظام الإجتماعي ومساعدة اقتصادنا على التقدم".

وأضافت "من الواضح لكثيرين بيننا أن الإستياء في صفوف المجتمع يتجاوز مشروع القانون "مقرة بأن الغضب حيال التفاوت الاجتماعي والحكومة تزايد ويجب إيجاد ردود.

ودعت مجدداً المتظاهرين إلى المشاركة في حوار مع إدارتها وحضت المعتدلين على الابتعاد عن الشريحة المتشددة الضالعة في مواجهات تتزايد عنفاً مع قوات الأمن.

لكن لا شيء يتيح الاعتقاد بأن هذا التنازل المتأخر سيهدىء حركة احتجاج تتميز خصوصاً بعدم وجود قائد لها وبواقع أنها تضم شرائح مختلفة من مجتمع هونغ كونغ.

لكن المتظاهرين تلقوا عرض لام بتشكيك.

وقالت متظاهرة مقنعة رافضة الكشف عن اسمها مساء الأربعاء خلال مؤتمر صحافي "لو سحبت كاري لام مشروع القانون قبل شهرين، لكان شكل ذلك حلاً سريعاً".

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تحرك السبت في المطار

وأضافت "لكن تضميد الجراح بعد أشهر، لن يعالجها".

ونشرت عدة دعوات للتحرك على منتديات يستخدمها المتظاهرون. وبعضها يدعو خصوصا الى عرقلة وسائل النقل المتجهة السبت الى مطار هونغ كونغ الذي يعتبر ثامن اكبر مطار دولي من حيث عدد المسافرين.

ورفض نواب مطالبون بالديموقراطية ايضا التنازل الذي قدمته لام، وحتى شخصيات من معسكريها اعتبروا ان سحب مشروع القانون غير كاف لتهدئة الغضب الشعبي.

والى جانب سحب مشروع القانون رسميا وليس فقط تعليقه الذي كان تقرر في حزيران/يونيو، يضع المتظاهرون أربعة مطالب أخرى أساسية: تحقيق حول سلوك الشرطة وعفو عن المتظاهرين الموقوفين ووقف استخدام كلمة "مثيري شغب" لوصف المتظاهرين واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر.

وهذه النقطة الأخيرة تشكل خطا أحمر بالنسبة لبكين.

وقد رفضت لام حتى الان تلبية هذه المطالب الأربعة رغم ان البعض يعتبرون بان اجراء تحقيق مستقل حول اعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة كان ليعتبر كافيا لسحب المكون الاكثر اعتدالا من حركة الاحتجاج.

والخميس أعلنت لام ان سحب مشروع القانون كان قرارها الخاص وانها لم تتلق أي تعليمات من الصين بهذا الصدد. لكنها أضافت أن الحكومة المركزية الصينية توافق عليه.

وبموجب مبدأ "بلد ونظامان"، تحظى هونغ كونغ بحكم ذاتي موسع، لكن المتظاهرين عبروا عن استياء من تدخل متزايد للصين في شؤون المدينة.

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