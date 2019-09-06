شاهد: كاميرات تغطية طواف إسبانيا تكشف مزرعة ماريجوانا فوق سطح بنايتين بالقرب من برشلونة

تلقت الشرطة الإسبانية مساعدة غير متوقعة لحجز كميات هائلة من المريجوانا بالقرب من مدينة برشلونة، بعد أن إلتقطت كاميرا مثبتة في طائرة هليكوبتر كانت تغطي الجولة الثامنة من سباق إسبانيا للدراجات لافويلتا مزرعة للقنب الهندي فوق سطح بنايتين.

وقالت متحدثة بإسم الشرطة إنها باشرت حملة مداهمات واسعة مباشرة بعد أن تم الإطلاع على هذه الصور والتأكد من أن النباتات المصورة خلال التغطية المباشرة لسباق إسبانيا تتعلق بالقنب الهندي أو الماريجوانا. كما قامت الشرطة بحجز الكمية التي بلغت 40 نبتة قنب في مدينة ايجوالادا بالقرب من برشلونة. الشريط المصور لمزرعة القنب تداول بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

🔴 🚁 El helicóptero de #LaVuelta19 descubre una plantación de marihuana en una azotea. pic.twitter.com/Zhry3x1rng — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) September 3, 2019

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هذا، وفتحت شرطة الإقليم تحقيقاً وأوضحت أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.

وفاز بالمرحلة الثامنة من طواف إسبانيا الدراج الألماني نيكياس ارندت بعد قطعه مسافة 166.9 كيلومترًا من فالنس إلى إيغوالادا، بينما تقدم الفرنسي نيكولا في صدارة الترتيب العام في نهاية المرحلة.