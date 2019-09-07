مناظرات تلفزيونية ابتداء من اليوم بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس

قبل ثمانية أيّام من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسيّة، تُنظّم تونس ابتداءً من مساء هذا اليوم السبت وعلى مدى ثلاث ليالٍ نقاشاً كبيراً بين المرشّحين الـ26، وهي مبادرة ديمقراطيّة غير مسبوقة في العالم العربي، وقد اعتبرت أنها تمثل منعرجا في الحياة السياسية التونسية.

ثلاث أمسيات

وتمّ توزيع المرشّحين الستّة والعشرين على ثلاث أمسيات، 9 السبت و9 الأحد و8 الإثنين، على أن تستمرّ الأمسية الواحدة ساعتين ونصف الساعة.

والمناظرات التي اختير لها عنوان: "الطريق إلى قرطاج-تونس تختار" ستُبثّ على 11 قناة تلفزيونيّة بينها قناتان عامّتان، وعبر أثير نحو عشرين إذاعة. وهذه المبادرة تنظم بشراكة مع منظمة "مناظرة" غير الحكومية التي أسسها بلعباس بن كريدة.

وسيكون بين المرشّحين المشاركين في المنظارة مساء السبت، المرشح الإسلامي عبد الفتاح مورو عن حزب النهضة، والرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي عن حزب حراك تونس الإرادة، ورئيس الوزراء المستقيل يوسف الشاهد عن حزب تحيا تونس، ووزير الدفاع المستقيل التكنوقراطي عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الوزراء السابق المهدي جمعة عن حزب البديل التونسي.

وسيكون هناك كرسي فارغ للمرشّح ورجل الأعمال نبيل القروي الموجود في السجن بتهم تتعلّق بتبييض أموال.، وستكون مشاركته مبدئيا عبر الهاتف بحسب توقعات المنظمين، ولكن قرار المشاركة من عدمها يعود إلى القضاء التونسي.

إعادة بث في بعض الدول العربية

أما عن عدد الأسئلة التي أعدها صحافيون فإنه لم يحدد، وسيكون بحوزة كل مشارك 90 ثانية للإجابة عن السؤال، وسيكون له في نهاية الحلقة 99 ثانية لتقديم الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، وفي المجموع سيكون لكل مرشح ربع ساعة للحديث خلال البرنامج.

ودعي الى انتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث.

وفتحت ثورة 2011 التي أدّت إلى سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الباب أمام طفرة إعلاميّة، مع تحرّر المضامين الإعلاميّة في سياق مرحلة جديدة لافتة.

وتعمل في تونس 13 قناة تلفزيونيّة، هي قناتان حكوميّتان و11 قناة خاصّة و39 إذاعة أصبحت تمنح مساحات واسعة من برامجها للنقاش السياسي.

وينتظر الكثير من التونسيين هذه المناظرات، حتى ييساعدهم ذلك في اتخاذ قرار التصويت لفائد أحد المرشحين. وسوف تتم إعادة بث المناظرات التلفزيونية في قنوات في الجزائر وليبيا والعراق.

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