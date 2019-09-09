شاهد: مسابقة لحفر القبور في هنغاريا ونقاط إضافية تسجل للقبر الأجمل

انطلقت في مدينة زيكيسفيرفار الغربية في هنغاريا، مسابقة شديدة الغرابة، شارك فيها حوالي 18 فريق وكل فريق يتألف من شخصين اثنين.

وحمل المتنافسون الأدوات اللازمة لحفارة القبور وبدأوا بحفر القبور في مقبرة عامة في المنطقة.

وتم تقييم المشاركين من خلال سرعتهم على حفر القبور وأعطيت نقاط إضافية على المظهر الخارجي والنهائي التي يتم تقديم القبر عليه.

وقال المنظم فاداس كيرالي، إن الهدف من وراء هذه المسابقة هو المساعدة في زيادة الاحترام والاعتراف بمهارة حفاري القبور، وقال "هناك نقص في القوى العاملة، ونحن نحاول تشجيع هذه المهنة وجعلها ذات شعبية واسعة من خلال هذه المنافسة".